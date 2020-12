Camogli: Pompei diserta il Consiglio comunale per protesta

Il capogruppo di “Camogli nel Cuore” diserterà stasera il Consiglio comunale evitando il collegamento da remoto (saranno “assenti” anche i consiglieri di opposizione Giuseppe Maggioni ed Elisabetta Caviglia).

Claudio Pompei riassume in quattro punti i motivi della sua protesta. Innanzitutto nell’ordine del giorno non è stata inserita una discussione sulla Fondazione Teatro Sociale, chiesta fin da ottobre e che avrebbe dovuto chiarire la situazione. Secondo punto: a Camogli non viene convocata, prima del Consiglio, una riunione dei capigruppo per concordare gli argomenti; prassi usuale in quasi tutti i Comuni. Terzo motivo: Pompei intende concordare un giorno della settimana e un’ora fissi in cui convocare le assemblee, in modo che i consiglieri possano regolarsi e non assumere impegni per quel determinato giorno e ora. Infine lamenta il fatto che i Consigli debbano essere convocati non da remoto, ma in presenza come avviene per le commissioni; cita l’esempio della 1^ e 4^ convocate contemporaneamente con esperti che raggruppavano lo stesso numero di persone di un’assemblea consigliare. “Tutto ciò – precisa Pompei – significa che sindaco e maggioranza non tengono in nessun conto l’opposizione”.

Al Consiglio sarà presente il consigliere di minoranza Agostino Bozzo poiché all’ordine del giorno sono state inserite sue mozioni e interpellanze; esporrà tuttavia il dissenso dei colleghi.