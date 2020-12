Mareggiata e a Camogli, come in tante altre località, si ripropone un problema. La forza del mare, anche se non di grande entità, si “mangia” la spiaggia. Annoso problema, che purtroppo non si risolve col solo ripascimento. Probabilmente occorrerebbe un intervento importante come una diga soffolta. Gli esempi non mancano per poter studiare la soluzione migliore.

(foto di Consuelo Pallavicini)