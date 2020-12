Aveto: qualche ritardo sulla linea di Atp, ma nessuna corsa cancellata

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Giornata intensa ma con pochi disagi per i passeggeri. E’ questo in estrema sintesi il bilancio di un lunedì da allerta meteo, che ha portato alla neve sulle alture e a una forte mareggiata che ha creato problemi in riviera. Tutte le linee di Atp hanno viaggiato senza interruzioni per tutta la giornata, grazie anche alla scelta preventiva fatta dall’azienda di montare pneumatici da neve su tutti i mezzi e al buon funzionamento della centrale operativa. Come spiegato da Roberto Rolandelli, direttore d’esercizio, sul fronte nella neve c’è stato qualche ritardo sulla linea dell’Aveto tra Rezzoaglio e Vico Soprano, così come a ponente tra Lerca e Sciarborasca e ancora in Valpolcevera tra Pietralavezzara e San Martino di Paravanico. In tutti i casi si è trattato di ritardi provocati dalla necessità di sgomberare le strade dal manto nevoso con i mezzi provinciali e comunali. I ritardi accumulati in queste distinte situazioni, sono sempre stati sotto la ventina di minuti. Particolare il caso delle gallerie di Sant’Anna, sul tratto della via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante. La statale battuta dalle onde è stata chiusa, consentendo il transito ai soli mezzi Atp, che hanno potuto passare e svolgere il servizio grazie alla presenza di movieri.