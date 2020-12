Asl 4 Chiavarese: la replica di Muzio a Marchi e Mordini

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo la risposta alla lettera del nostro lettore Marco Marchi

Non è mio costume sottrarmi alle domande che mi vengono poste. Per questo mi dispiace di non aver letto la lettera del sig. Marco Marchi pubblicata su Levante News il 22 dicembre u.s. e richiamata dallo stesso nella giornata di oggi. In quella data, anche nella mia veste di consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Liguria, sono stato impegnato in via esclusiva, assieme al mio staff, in Consiglio Regionale, dove si esaminavano e votavano gli atti del Bilancio, nei cui collegati erano presenti diverse mie iniziative in materia di edilizia, urbanistica e sanità, puntualmente documentate da Levante News.

Rispondo perciò ora volentieri al sig. Marchi, non prima di avergli garbatamente ricordato che il mio indirizzo e-mail è pubblico, così come il mio numero di telefono personale, entrambi disponibili sul sito della Regione. Vi è perciò, per chi lo desidera, l’opportunità di contattarmi nelle suddette modalità in qualsiasi momento, non soltanto per porre domande ma anche per segnalare eventuali lettere o pubblicazioni nelle quali è richiesto il mio punto di vista, ovviamente per quanto di mia competenza.

Ciò detto, vengo al merito delle questioni. Per quanto riguarda la nomina del nuovo direttore generale della ASL4 Chiavarese, ricordo che essa avrà luogo nei prossimi giorni, in esito ad un’apposita deliberazione della Giunta regionale. Solo dopo questo atto della Giunta, come giusto, esprimerò un parere puntuale nel merito delle scelte.

Che l’attuale direttore generale, dott.ssa Bruna Rebagliati, non sia riconfermata sembra evidente, non rientrando nella rosa dei 35 papabili individuati attraverso la selezione indetta dalla Regione per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle Aziende Sanitarie liguri e dell’IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino”. Puntualizzo inoltre che gli attuali direttori generali e i commissari straordinari delle ASL liguri, in ragione dell’emergenza Covid, sono in regime di seconda prorogatio, dopo che la prima proroga tecnica si era esaurita il 31/7/2020, essendo il termine ordinario del mandato scaduto in data 31/7/2019.

Per quanto concerne la seconda questione sollevata dal sig. Marchi, ovvero la consistenza delle risorse del Recovery Fund che potrebbero essere destinate alla ASL4 Chiavarese e le critiche mosse al proposito dal sig. Mordini, sottolineo che la cifra di 15.053.176 euro è stata indicata dalla Regione alla voce “Interventi struttura ospedaliera ASL4” sulla base dei fabbisogni documentati, sia in termini di interventi strutturali che di investimenti. Definire questi 15 milioni di euro una “elemosina”, come ha fatto il sig. Mordini elogiato dal sig. Marchi, mi sembra del tutto fuori luogo.

Evidentemente abbiamo una diversa opinione sul valore delle risorse. Tra l’altro dire oggi quanti fondi arriveranno alla Liguria dal Next Generation EU è cosa da indovini, visto che il Governo ha preferito rendere noto il proprio piano a mezzo stampa, peraltro col ritardo a tutti noto, invece che confrontarsi in maniera approfondita con le Regioni. L’auspicio è che in ogni caso possano giungere alla Liguria e alla ASL4 finanziamenti che consentano di porre in essere interventi che vengano incontro alle esigenze e ai bisogni reali dei cittadini.

Sul resto delle osservazioni espresse dal sig. Mordini nella lettera citata dal sig. Marchi, trattasi di opinioni politiche e non sanitarie, su cui ciascuno è libero di fare le proprie valutazioni.

Per quanto mi riguarda, continuerò anche in questo mio secondo mandato in Consiglio Regionale ad impegnarmi con passione e determinazione affinché il nostro Tigullio abbia una sanità sempre più di qualità, difendendo ciò che merita di essere difeso e promuovendo il cambiamento laddove necessario, rispondendo alle mie convinzioni e alla mia coscienza e cercando di dare corrispondenza concreta alla fiducia accordatami dagli elettori.

Claudio Muzio

Consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

Segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Liguria.