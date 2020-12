Sori: il sindaco benedice le nozze tra Annalisa e Paolo

Ieri il sindaco di Sori Mario Reffo ha celebrato in comune il matrimonio tra il suo predecessore, l’ex sindaco Paolo Pezzana e Annalisa Ruggero. I due sposi hanno ricevuto auguri e felicitazioni da tantissimi amici. Forse alla cerimonia, essendo i due protagonisti noti e stimati in città, hanno voluto assistere anche persone non invitate. Alle fotografie del matrimonio, pubblicate su facebook, sono però seguite, oggi, le polemiche di chi ha giudicato eccessivo il pubblico e la mancanza di distanziamento di cui certo gli sposi non sono responsabili.