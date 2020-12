da Facebook Comune di Sestri Levante

Si avvia alla fase conclusiva la realizzazione del nuovo pozzetto che raccoglie le acque del canale della Chiusa.

Nei giorni scorsi è stato posato il nuovo grande tubo che consentirà di raddoppiare la portata del canale, elemento fondamentale per la prevenzione degli allagamenti in centro storico.

Il termine dei lavori è previsto per il 20 gennaio.