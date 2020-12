RASSEGNA STAMPA. Donati 19 appartamenti al Villaggio del ragazzo”

Oggi, domenica 27 dicembre, auguri a Giovanni. Mercati settimanali: nessuno: siamo in “zona rossa”. Parole: indicazione (dato che consente la totale o parziale formulazione di un riferimento direttamente utilizzabile) Proverbi: “Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX: Chiavari: Anna Marchese, vedova di Guido Rocca, artigiano della sedia, dona 19 appartamenti al Villaggio del Ragazzo per ricordare il marito. Chiavari: prete Rocca apre una raccolta fondi per ampliare di due posti la “Casetta” del Centro Acquarone”.

Emergenza covid: “A Natale 34 nuovi contagi; una chiavarese Chiara Dentone, tra i primi vaccinati”; “Il covid ha schermato i sorrisi, ma ci fa scoprire chi conta”; “Videochiamate per gli auguri di Natale con gli anziani ospiti nella case di riposo”.

Lavagna: grave l’anziano caduto dalla bici il giorno di Natale. Chiavari: lavori senza fine sull’Aurelia fino a Zoagli. Chiavari: pensioni, da domani accredito di gennaio.

Zoagli oggi ricorda i caduti del bombardamento del 27 dicembre 1947; “Il presepe e le statuine trovate sotto il bombardamento”. Rapallo: alla mensa parrocchiale servito il pranzo di Natale; Yudmir, ex ospite ora aiuta”. Santa Margherita Ligure, un manifesto per il bilancio 2020.

Camogli: il primo libro di Marta Riotti. Camogli: Bonuccelli e messa concerto degli auguri martedì con Gpm. Recco ha optato per il delivery. Recco: l’associazione Giovani incontra il sindaco. Recco: Francesca Cefeo, le ricette della mamma in un libro di successo. Recco: frana di Verzemma, riaperta ieri una corsia.

Fontanabuona: natività e visita virtuale. Ne: vinificatori Triple A per Parma e La Ricolla. Borzonasca: “Fiamme nella canonica, incendio divora sacrestia”. (Commento. Il rogo in sacrestia dove, se c’era un sigaro acceso qualcuno aveva fumato, o in canonica dove il sacerdote pregava?). Borzonasca: a Giacopiane raffiche di vento a 190 chilometri ora. Val d’Aveto imbiancata per pochi intimi.