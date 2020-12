Prefettura: allerta neve, il piano traffico in autostrada

Dalla Prefettura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio odierno si è riunito in Prefettura il COV-Comitato Operativo per la Viabilità, in relazione alle previsioni meteorologiche riguardanti le precipitazioni nevose previste nelle prossime ore, in particolare durante la notte e nella mattinata di domani lunedì 28 dicembre.

La riunione si è resa necessaria allo scopo di definire gli aspetti operativi di competenza dei vari Enti e delle Forze dell’Ordine per l’applicazione delle misure previste nel “Piano neve”.

Alla luce della suddetta pianificazione, sono state definite, in sede di COV, le operazioni di carattere preventivo e gli interventi da attuare in caso di forti criticità sulla viabilità stradale ed autostradale.

Per quanto concerne in particolare il nodo autostradale genovese, la Prefettura di Genova rivolge viva raccomandazione ai conducenti di mezzi pesanti affinché seguano con la massima attenzione le notizie relative all’evoluzione del meteo e si informino circa la situazione della viabilità prima di mettersi in viaggio, in particolar modo a partire dalle ore 6 di domani mattina.