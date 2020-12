Covid: Chiara Dentone di Chiavari tra i primi a vaccinarsi (2)

Vaccine day. La somministrazione dei primi vaccini trasformata in Italia e a Genova in un evento. Il messaggio vuole essere quello di convincere i contrari a capire che il vaccino funziona, che non procura disturbi secondari, che è necessario sottoporvisi (quando arriverà per tutti) per fermare la pandemia.

Chi ha una certa età ha vissuto l’arrivo contrastato del vaccino antipolio e ha visto i tragici effetti della malattia sui bimbi i cui genitori non li avevano sottoposti al vaccino. Gli errori non si possono ripetere nel terzo millennio e nell’era digitale.

Presenti il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il vertice del San Martino con gli infettivologi che il pubblico ormai conosce e che si sono sottoposti a loro volta alla vaccinazione.

Tra i primi vaccinati la dottoressa Chiara Dentone di Chiavari, dirigente medico presso la clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino (nella prima delle foto che seguono).

A somministrare il vaccino è stata la dottoressa Anna Maria Di Bella, 60 anni, dal 1981 al Policlinico presso il dipartimento di Igiene dal 2002, prima operativa per 20 anni in Malattie Infettive.