Fiamme ieri sera alle 19.30 in un magazzino dell’usato a San Salvatore di Cogorno. Sono arrivati da Chiavari i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, accertandosi poi che non vi fossero focolai. Non vi sono né feriti, né intossicati. Al momento si ignora la causa che ha provocato l’incendio.