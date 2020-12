Chiavari: Rotaract, Rotary e Lions, 14 tablet in dono alla case di riposo

Da Giacomo Arrigo Antonini riceviamo e pubblichiamo

Nelle scorse settimane le associazioni Rotaract Golfo del Tigullio, Lions Club Chiavari Host e Rotary Club Chiavari Tigullio hanno acquistato 14 tablet e donati a strutture protette e RSA sul territorio del Golfo del Tigullio.

Con questo progetto, le Associazioni hanno voluto mappare ed individuare tutte quelle strutture sprovviste o non sufficientemente attrezzate dei mezzi tecnici per poter garantire le comunicazioni fra gli assistiti e le famiglie.

Nessuno a Natale dovrebbe essere diviso dalla propria famiglia solamente perché si trovi in uno stato di fragilità. Per questo i soci dei tre Club chiavaresi si sono attivati e trovato una soluzione, anche se attraverso uno schermo, di poter far incontrare gli assistiti delle strutture con i proprio cari. Perché, come afferma il motto dei ragazzi del Rotaract Golfo del Tigullio da marzo a questa parte “Il coronavirus non ci fermerà mai!”.

Le strutture beneficiarie di questa donazioni sono state le seguenti:

1) Opere Pie Devoto Marini Sivori – Lavagna

2) Fondazione “Divina Provvideza Cordeviola” – Lavagna

3) Casa di Riposo “Le Due Palme” – Sestri Levante

4) Residenza “Protetta Chiara Luce” – Casarza Ligure

5) Residenza Protetta per Anziani “Casa Arcobaleno” – Castiglione Chiavarese

6)”Villa Gritta” di Nuova Assistenza Onlus – Cogorno

7) Casa di Riposo “Pietro Torriglia” – Chiavari

8) Residenza Protetta “Conte Canevaro” – Zoagli

9) “Casa Gianelli” RSA – Chiavari

10) Casa Di Riposo “Antonio Morando” – Chiavari

11) Residenza “Casa dei Tigli” – Temossi

12) Residenza “La Madonnina” – Sopralacroce

13) Residenza “Bucaneve” – Mezzanego

Nelle foto, Giacomo Antonini (Pastpresident Rotaract), Alice Signaigo (Vicepresidente Rotaract), Paolo Antonini (Presidente Lions Club Chiavari Host) e Marco Delucchi Baroni (Presidente Rotary Club Chiavari Tigullio)

