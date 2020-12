Chiavari: 19 appartamenti in via Piacenza in dono al Villaggio

La notizia l’ha pubblicata oggi il Secolo a firma di Debora Badinelli. Ed è una bella news. Anna Marchese, vedova dell’artigiano Guido Rocca, maestro della sedia chiavarina, deceduto lo scorso 8 ottobre, per ricordare il marito ha donato al Villaggio del Ragazzo diciannove appartamenti che si trovano in via Piacenza 80 a Chiavari, sopra al “laboratorio della sedia leggera Guido e Anna Rocca”, inaugurato dalla Società Economica nel 2017.

Parte degli appartamenti sono affittati e prete Rocca assicura che saranno rispettati i contratti. Par di capire tuttavia che il patrimonio, donato senza vincoli, potrebbe essere venduto, almeno in parte, per fronteggiare la situazione finanziaria. Forse questa è tra le maggiori donazioni ricevute dal Villaggio. Un’altra fu l’allora albergo di via Vinelli a Chiavari. Come avvenuto recentemente al Torriglia, il mantenimento del patrimonio per fruire della rendita sembra non essere più la regola ferrea seguita dalle famiglie non solo chiavaresi ma liguri.