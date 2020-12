Camogli: il giornalista Giorgio Galli è mancato improvvisamente

A Camogli è mancato improvvisamente Giorgio Galli, 92 anni, uno dei più affermati politologi italiani, storico ed accademico, scrittore e collaboratore di riviste come Panorama, New Age and New Sounds, Linus.

Sentitosi male sul pianerottolo di casa, a nulla sono valsi i soccorsi.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Levante News.

Nella foto Giorgio Galli, nel 2016, durante la presentazione a Camogli di “Scacco alla superclass, la nuova oligarchia che governa il mondo e i metodi per limitare lo strapotere” scritto con Francesco Bochicchio.