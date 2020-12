Sestri: la Natività nelle diverse chiese cittadine

da Facebook Comune di Sestri

Nonostante queste festività non siano quelle che siamo abituati ad attendere per tutto l’anno, ricordiamo comunque il valore delle nostre tradizioni, tra cui quella del presepe. Per rallegrare le giornate arancioni, ricordiamo i presepi visitabili nella nostra città:

Presepe di Trigoso

Il presepe è visitabile finoal 2 febbraio secondo i seguenti orari:

Dal 25 dicembre al 10 gennaio

Feriali dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17

Festivi dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17

Dal 10 gennaio al 2 febbraio

estividalle ore 11 alle ore 12

e a richiesta telefonando a: 347 3032146 – 0185 482989 – 338 8957573

Presepe di Santa Maria di Nazareth

Il presepe è visitabile secondo l’orario di apertura della Basilica, ogni giorno dalle 8.45 alle 18.45

Presepe di S. Antonio

Il presepe è visitabile secondo l’orario di apertura della chiesa