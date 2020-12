Recco: la piscina e l’incognita concessione demaniale

Facciamo il caso che la concessione della piscina di Punta Sant’Anna a Recco venga messa all’asta; non c’è dubbio che patron Gabriele Volpi se l’aggiudicherebbe.

Si parla molto in questi giorni di concessioni demaniali in scadenza e della possibilità, indipendentemente dalla decisione dei sindaci di prorogarle fino al 2033 in base alla Legge Centinaio, che la Procura di Genova, nel rispetto delle norme europee, sequestri i beni a concessione scaduta. Molti sindaci hanno così deciso di prorogare le scadenze di stabilimenti balneari, pontili o dehors di un solo anno; altri che avevano dato l’ok al 2033 torneranno sui loro passi. Tutto ciò in attesa che il governo si pronunci sulla materia.

Tra i beni demaniali sotto osservazione anche la piscina di Punta Sant’Anna a Recco la cui concessione è in scadenza. Non solo, l’impianto natatorio non ha avuto la manutenzione dovuta, tanto è vero che spogliatoi, uffici, area arbitri e tribuna sono inagibili. Ci si chiede se la piscina corre il rischio di essere posta sotto sequestro in attesa che il governo chiarisca, con i concessionari e con l’Europa, la materia concessioni demaniali.