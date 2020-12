Rapallo: legname in spiaggia a disposizione dei cittadini

Dal sito del Comune di Rapallo

Il Sindaco di Rapallo ha emanato, in data 23/12/2020, l’ordinanza n.56/2020*, che consente di rendere disponibile ai privati cittadini il legname depositatosi sulle spiagge nel corso dei recenti eventi meteomarini e che è utilizzabile per impianti di combustione a biomassa.

Il legname naturale, previa cernita accurata ed eliminazione di materiale non legnoso, potrà essere ritirato dai privati cittadini, entro 45 giorni dalla data dell’ordinanza, solo previo appuntamento con l’Ufficio Qualità ambiente del Comune di Rapallo al numero telefonico 0185680225 – e-mail nettezza_urbana@comune.rapallo.ge.it.

Qualora i materiali lignei selezionati non venissero ritirati completamente, il rimanente potrà essere inviato a impianti di combustione a biomassa e, se non disponibili al ritiro, ad impianti di recupero di biomasse legnose.

Lo scorso anno, un’analoga iniziativa aveva consentito ai privati cittadini di utilizzare, nei propri impianti di combustione a biomassa, il legname depositatosi sulle spiagge nel corso degli eventi meteomarini, raggiungendo l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento, rendendone possibile un utilizzo diretto ed ottenendo, oltre ad un importante beneficio ecologico, un vantaggio economico sia per i privati che per l’Amministrazione comunale.

*L’ordinanza è stata emessa a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Ligure n. 6838 del 4 novembre 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Regione Liguria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati negli giorni 2 e 3 ottobre. Da questa deriva la necessità di attuare la procedura prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1058 del 5/10/2015, che disciplina la procedura per la gestione dei materiali lignei depositati su demanio idrico e marittimo in occasione di eventi meteorologici calamitosi.