La giunta comunale di Rapallo, in considerazione del lavoro svolto durante l’emergenza covid in collaborazione col Comune nell’organizzazione, gestione del servizio di fornitura di generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà, ha erogato contributi alle seguenti associazioni:

Volontari del Soccorso di Sant’Anna (19.176 euro)

Centro aiuto alla vita (4.000 euro)

Banco di solidarietà Rapallo (6.000 euro)

Consulta del Volontariato (7.000 euro).