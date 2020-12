Con l’arginatura della sponda sinistra del torrente San Francesco, si è ricostituita la spiaggetta in concessione agli “Amici del Castello” in Rapallo. Il problema è ora quello del canone demaniale, pagato negli ultimi anni senza poter fruire della spiaggia e aumentato in maniera eccessiva per un circolo che non ha scopo di lucro. Diverse le iniziativa per apportare modifiche al nuovo tariffario; per il momento senza risultati concreti.