L’amministrazione comunale di Portofino bandisce una manifestazione di interesse, ossia un’indagine di mercato per compilare, in una seconda fase, un elenco di operatori cui affidare il servizio di spazzamento di strade e piazze comunali per l’anno 20211. L’importo contrattuale stimato è di 113.386 euro, oneri per la sicurezza inclusi ed iva esclusa.

La determina è pubblicata integralmente sull’albo pretorio online del Comune.