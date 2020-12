Levanto: il Comune crea itinerari storico-culturali

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Levanto, grazie ad un progetto elaborato dal consigliere con delega alla sentieristica e al demanio Lorenzo Perrone, rilancia l’offerta turistica per il 2021 con la pulizia ed il recupero della rete sentieristica e la creazione di itinerari storico culturali che si snodano all’interno del centro storico e non solo.

“La costante attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, attuata anche grazie al supporto di numerosi levantesi volontari – afferma il consigliere, pure lui attivo da anni come volontario – consente di disporre di percorsi sempre praticabili che abbiamo in programma di valorizzare attraverso l’installazione di una nuova cartellonistica. Così, come accade, tra la fine dell’anno e il divenire del prossimo partono gli interventi di pulizia e manutenzione”.

Nella vallata ad anfiteatro, ricca di ben 18 frazioni, la rete sentieristica si snoda per diversi chilometri, collegando i borghi e percorrendo diverse colline coltivate ad uliveto.

E Perrone aggiunge: “La vallata levantese è particolarmente ricca di oliveti e tra le varie iniziative del 2021, quando sarà consentito e fuori dall’emergenza sanitaria, ci sarà anche da organizzare delle passeggiate guidate arricchite da degustazioni e da chiacchierate divulgative con gli esperti sulle varie qualità di olive, la modalità di raccolta e frangitura. Il modo più diretto per far conoscere questo settore agricolo ed il territorio ai nostri visitatori”.