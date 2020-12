Covid: ecco i primi sei liguri vaccinati domani

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Hanno combattuto il Covid in prima linea i primi sei operatori sanitari – medici, una coordinatrice infermieristica, uno specializzando, un volontario di una pubblica assistenza, un tecnico specializzato – che domani saranno vaccinati in occasione del Vaccine Day in Liguria, all’Ospedale Policlinico San Martino.

Giovanni Assumma (milite di una pubblica assistenza genovese)

Maria Ghinatti (medico San Martino, pad.12)

Marco Giglio (tecnico disinfettore)

Gloria Capriata (infermiera della Rianimazione San Martino)

Chiara Dentone (medico Malattie infettive San Martino)

Luca Castellani (specializzando medicina d’urgenza e pronto soccorso)