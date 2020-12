Borzonasca: incendio in sacrestia, danni anche alla chiesa

Un incendio è divampato questa mattina a Borzonasca, nella sacrestia della chiesa di San Bartolomeo. Erano le 10.15 quando il parroco si è accorto del rogo e si è reso conto che per fermarlo dovevano intervenire i vigili del fuoco, partiti da Chiavari pochi minuti dopo con autobotte al seguito. Il fuoco è stato presto circoscritto. I danni comunque sono gravi per l’annerimento di sacrestia e chiesa causato dal denso fumo nero. Non ci sono stati né feriti, né ustionati o intossicati dal fumo. Presenti anche i carabinieri di Borzonasca. Le cause del rogo sono incerte, ma sarebbero legate ad una disattenzione ammessa dallo stesso parroco che, scosso dall’accaduto, sarà ascoltato domani.