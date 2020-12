Vigili del fuoco: la visita di Marco Bucci al reparto volo

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo (Ricordiamo che Marco Bucci è anche sindaco della Città metropolitana e come i vigili del fuoco sia con l’elicottero “Drago” sia con i reparti di Chiavari e Rapallo, veglino giorno e notte sul nostro territorio e la nostra sicurezza)

Nella giornata di oggi, Natale, il Sindaco di Genova, Marco Bucci, ha visitato il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Liguria presso l’Aeroporto “Cristoforo Colombo”. La visita, maggiormente gradita considerando la disponibilità in un giorno come questo, ha permesso di descrivere il servizio reso in collaborazione con il servizio 118 e con la componente Aerosoccorritori e Sommozzatori che consentono soccorsi in tutti gli scenari ipotizzabili.