A Santa Margherita Ligure proseguono i lavori per asportare dal ramo sinistro della foce del torrente San Siro il materiale che la corrente trascina a valle e quello che le mareggiate vi gettano. Per entrare nell’alveo è stata tagliata parte della soletta; a fine lavori saranno poste, come sul ramo destro, adeguate griglie da poter sollevare all’occorrenza e per pulizie periodiche.

Nelle foto cumuli di detriti estratti dalla foce del torrente San Siro