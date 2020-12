Oggi, venerdì 25 dicembre, si celebra il Natale. Auguri a Eugenia. Mercati settimanali (nessuno). Parole: ormeggio (l’assicuramento di un natante a un punto di solida presa; i mezzi di cui la nave o l’aeromobile dispongono per ormeggiarsi). Proverbi: “Natale di venerdì, vale due poderi”.

Oggi e domani i quotidiani cartacei non sono in edicola per il contratto nazionale dei giornalisti.

AUGURI A TUTTI NOSTRI LETTORI