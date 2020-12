Natale: tanti auguri al tempo della “zona rossa”

Una notte senza messe di mezzanotte, una notte in cui gli auguri natalizi tra amici si sono svolti soprattutto telefonicamente. Diciamo anche una notte tranquilla sotto il profilo degli incidenti come accade durante le restrizioni da lockdown. Una notte caratterizzata dalla pioggia e burrasche come da previsioni.

Difficile generalizzare, ma ogni singolo commerciante stanotte avrà fatto anche i conti di quanto, in questo periodo natalizio gli è costato il covid che ha caratterizzato la vita e l’economia in una 2020 da dimenticare.

Oggi, fino a domenica compresa, siamo in “zona rossa”; ricordiamo ancora una volta le precisazioni del ministero relativamente agli spostamenti che vanno effettuati con tanto di autocertificazione che spieghi i motivi dei trasferimenti.

Giorni rossi

Sarà possibile spostarsi in un altro comune, purché all’interno della propria regione, non solo nei giorni ‘arancioni’ ma anche in quelli ‘rossi’ durante le festività. “Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

Giorni arancione



Nei giorni ‘arancioni’ durante le festività ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali”.