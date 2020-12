Incendio in appartamento, infortunati due vigili del fuoco

Un incendio che ha interessato un appartamento in centro alla Spezia, ha registrato l’infortunio di due vigili del fuoco e il ricovero di altro due persone tra cui il padrone di casa; tutti sono stati dimessi.. Controlli sono in corso sia per stabilire l’origine del fuoco che potrebbe essere attribuito al surriscaldamento della canna fumaria o, più probabilmente dalle lampadine dell’albero di Natale. Ancora da definire la stabilità degli appartamenti evacuati. Sul posto, oltre squadre dei vigili del fuoco provenbienti anche da Genova e da Massa, anche polizia e carabinieri. E’ tuttora in corso la bonifica delle macerie.