Incendio capannone, nessun rilevamento di inquinanti (3)

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo





Sono tutti negativi i monitoraggi effettuati da Arpal oggi pomeriggio a seguito dell’esplosione e dell’incendio in una fabbrica in via Cerusa, sopra Genova Voltri. E’ infatti risultato negativo il controllo strumentale della radioattività e non sono stati rilevati inquinanti nell’aria, né in prossimità dell’incendio, né vicino alle prime case a valle. Per quanto riguarda il torrente Cerusa, non c’è stata alcuna alterazione visibile, anche perché – spiegano i tecnici dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente ligure – non sono stati usati schiumogeni.

Conclusa l’attività di monitoraggio, i tecnici di Arpal hanno fatto rientro in sede.