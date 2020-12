Camogli: la benedizione della natività de “Gli Amici del presepe”

di Consuelo Pallavicini

Ieri pomeriggio don Danilo Dellepiane, parroco della basilica di Santa Maria Assunta di Camogli, tra le Messe della Vigilia e del Natale, ha impartito la benedizione al presepe costruito dal gruppo formato da Gianluca Bozzo, Stefano Diana, Massimo Lavarello, Michele Ogno e Gianni Verdina, con l’aggiunta di Simona Chiesi.

“Gli Amici del Presepe” lo scorso anno decisero di ridare vita ad una tradizione camogliese. Dal 1986 al 1995, infatti, un gruppo dall’omonimo nome formato da Lino Campanelli, Ino Lavarello, Michele Maisano, Gero Ogno, Luigi Revello, Francesco Rognoni e Giampiero Sacella realizzò ogni anno un presepe allestito a Camogli, San Fruttuoso compreso.

Nel 2019 a Castel Dragone il gruppo espose la sua prima creazione, molto apprezzata: la natività ambientata in uno scorcio di Camogli, dal molo a calata Prospero Castelletto. Quanto ricavato dalle offerte dei visitatori fu poi utilizzato per donare due defibrillatori a colonnina destinati a Punta Chiappa e a San Fruttuoso.

Quest’anno “Gli Amici” hanno optato per la ricostruzione del lungomare fino a Rivo Giorgio compreso, con la conosciutissima palazzata. Purtroppo dovremo attendere per ammirarlo; seppur con dispiacere, vista l’emergenza sanitaria, è stato deciso per ora di non aprirlo. L’allestimento è realizzato col sostegno della Pro Loco e di don Dellepiane.