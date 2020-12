Ruta: chiesa chiusa, messa celebrata nel cinema

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Quest’anno a Ruta una Messa di Natale insolita non solo per l’orario anticipato, che è comune a tutte, ma anche per la sede. Il parroco don Davide Casanova, infatti, sta officiando il rito religioso nella sala del teatro-cinema San Giuseppe. La scelta è dovuta alla chiusura della chiesa di San Michele Arcangelo per infiltrazioni di acqua in più punti del tetto. Don Casanova conta di presentare in Curia, entro il mese di gennaio, il progetto per sistemare la situazione.

Anche la Messa di domani delle 11.15 si svolgerà nella sala San Giuseppe.