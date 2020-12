Recco: tamponi sospesi a Porta Siberia, proseguono al Sant’Antonio

Dall’ufficio stampa dell’Asl 3 riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che da lunedì 28 dicembre l’attività del punto tamponi antigenici ASL3 di Porta Siberia (sede ex museo Luzzati area Porto Antico) verrà sospesa per motivi tecnici fino al 4 gennaio 2021

Per eseguire i tamponi antigenici rapidi in accesso diretto e gratuito rimangono comunque attive in tale periodo le sedi:

· Ambulatorio Villa Bombrini, Ge Cornigliano (accesso da via L.A. Muratori 11R cancello) – orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13 (esclusivi giorni festivi)

· Ambulatorio Ex Ospedale Sant’Antonio Recco Casa della Salute Asl3 (via Bianchi, 1) – orario: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12(esclusivi giorni festivi) .