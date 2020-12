Recco: gli auguri del sindaco Carlo Gandolfo alla città

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo



Cari concittadini il 2020, che ci lasceremo presto alle spalle, è stato per tutti un anno difficile. L’emergenza sanitaria ha cambiato profondamente le nostre abitudini e i nostri stili di vita. Anche le festività che si stanno avvicinando saranno diverse e, per prevenire e contenere il contagio, spesso prive della compagnia dei nostri cari. Nonostante le grandi difficoltà, non da ultimo quella economica, abbiamo dimostrato di essere una comunità forte, partecipe e coesa. Da parte nostra non manca certo la voglia di fare bene e di continuare il nostro programma, contando sulla collaborazione di voi tutti nell’aiutarci e nel segnalarci quelle situazioni che vanno migliorate. Con tutta l’Amministrazione comunale, vi auguro che questo Natale sia ricco di affetto, di fiducia e di speranza per il futuro.