Recco: Consiglio comunale, il bilancio dell’attività

Dal Comune di Recco riceviamo e ubblichiamo

Con la seduta svoltasi giovedì scorso 17 dicembre si è concluso il ciclo del Consiglio Comunale di Recco riguardante il 2020, anch’esso segnato dai profondi sconvolgimenti legati alla pandemia che ha costretto l’assemblea a riunirsi in maniera virtuale attraverso la videoconferenza per la maggior parte delle riunioni dell’anno. Nel corso delle 11 sedute del 2020 sono state approvate complessivamente 60 delibere, comprese 7 mozioni e 6 interpellanze.

Estremamente positivo il giudizio del Presidente del Consiglio Comunale Paolo Badalini che al termine della seduta, anche a nome del Sindaco Carlo Gandolfo, ha voluto indirizzare un cenno di augurio a tutti i Consiglieri e collaboratori evidenziando la collaborazione di tutti i Capigruppo e l’altissima percentuale di presenze dei Consiglieri nelle varie sedute: il dato risulta infatti superiore all’ 87,50 %.

“Ci tenevo – ha dichiarato il Presidente ai Consiglieri – a fare i migliori auguri di Natale e di Buone Feste alle vostre famiglie e i vostri cari sperando in un auspicio di traguardare un 2021 sicuramente migliore e rinnovo il mio ringraziamento per l’attività svolta in questo 2020 e per la vostra pazienza, purtroppo con gli strumenti che avevamo a disposizione, con l’auspicio di ritrovarci tutti in presenza e fare un bel consiglio Comunale partecipato e tutti insieme”. “Volevo anche ringraziare tutto il personale del Comune di Recco che ci è stato molto vicino per i lavori del Consiglio Comunale, in particolare la Segretaria Generale, il Settore Affari Generali che ha contribuito affinchè riuscissimo a svolgere il nostro lavoro di Consiglieri e tutto il personale del Comune per la predisposizione delle deliberazioni dei vari Settori svolto con grandissima collaborazione e dedizione”.