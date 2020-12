Dall’ufficio stampa di Anpi Recco Camogli sezione Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Auguri Resistenti dall’Anpi Recco Camogli Sez. Ruby Bonfiglioli. Oggi, in questo Natale diverso, facciamo nostro il messaggio di speranza e Resistenza che il Partigiano Cascione e i suoi Compagni intonarono, per la prima volta, con il canto “Fischia il Vento” nella notte di Natale del 1943 in una piccola frazione di Imperia.