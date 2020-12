RASSEGNA STAMPA “L’ultimo assalto a bar e negozi”

Oggi, giovedì 24 dicembre, auguri ad Adele. Mercati settimanali: sospesi perché siamo in “zona rossa” anti-covid. Oggi è la vigilia di Natale. Parole: surreale (che evoca o registra le sensazioni del subcosciente, al di fuori di ogni controllo esercitato dalla ragione, fuori d’ogni preoccupazione estetica o morale Devoto-Oli). Proverbi: “Natale verde, Pasqua bianca”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Decreto Natale: “L’ultimo assalto di bar e negozi a Chiavari”; “A Chiavari controlli intensificati stanotte e a Capodanno”. Emergenza covid: “Asl 4:Cinque nuovi casi, in calo i ricoverati”; “Io mi vaccino, testimonial in Riviera”: “Prime dosi in arrivo a gennaio; alta tensione tra gli operatori”; “Altra tornata di tamponi, il Borgo è free”; “Trasporto scolastico ecco le linee guida della Prefettura”. Covid economia: “A Sestri Levante: famiglie. imprese, sport, arrivano gli aiuti”; “Buoni spesa, sono 25 i negozi che li accettano”; “A Sestri progetto solidale per la Croce Verde”.

Moneglia: polemiche sulle luci in galleria. Chiavari: trenino tra i carruggi, attrattiva più gettonata. Chiavari: Arquata del Tronto, ultimato il centro civico realizzato anche con i contributi di alcuni comuni del Levante. Chiavari: il dolore nella chiesa di Rupinaro per l’ultimo saluto a Monica. Chiavari: Rsu Hi-Lex ricorso respinto, caso aperto. Chiavari: la recita di Ri Basso proposta su Youtube. Carasco: Atp, 11 nuovi bus super ecologici.

Rapallo: Via le barriere architettoniche dalla funivia. Rapallo: porto e città integrati, nuovi rilievi di Pd e 5 Stelle. Rapallo: anno giubilare somaschi, indulgenze al San Francesco.

Camogli: furto sventato martedì scorso. Camogli: chiesa parrocchiale chiusa per le feste. Recco: messa a Megli su facebook. Sori: in pensione la storica pediatra Elisabetta Facchiano, festeggiata da tante mamme.