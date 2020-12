Rapallo-Portofino: domani bus straordinario per 12 ore

Domani siamo in zona rossa, gli spostamenti sono limitati e il servizio pubblico di bus sospeso, con una eccezione. Funzionerà un mezzo straordinario tra Sant’Anna di Rapallo e Portofino in un arco di tempo compreso dalle 8.30 (da Rapallo) alle 20.05 da Portofino (corse ogni 25 minuti).

Chi potrà fruire dl bus? La prima categoria è quelle dei pendolari che si trasferiscono da una località all’altra del Tigullio occidentale per motivi di lavoro. La seconda sarà costituita da chi (non più di due persone con un figlio minore di 14 anni) potrà far visita a parenti.