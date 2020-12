Rapallo: “Porto e città divisi da un muro”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Un grande muraglione, una vera e propria colata di cemento mai vista dal dopoguerra, un progetto che avanza in fretta senza nessun coinvolgimento della città e dei suoi abitanti. Basta guardare i porti della nostra stessa vicina costa, quella francese, Antibes, Cannes, Saint Tropez, tra porto e città non esistono confini, l’indotto del porto si diffonde in tutta la città. A Rapallo invece, nella sua più classica delle tradizioni, si avanza per un progetto chiuso, dove la concessione rischia di essere confusa con la proprietà. Il Consiglio Comunale ci regala lunghi interventi di avvocati “stellati” che ci garantiscono la legalità dell’operazione ma che non prefigurano un buon senso amministrativo. L’opposizione purtroppo numericamente insignificante, al posto di fare ostruzionismo e salire sulle barricate si astiene, rendendosi corresponsabile di questo nuovo disastro. Una vera e propria cementificazione, l’ennesima pietra tombale sulla vocazione turistico balneare della nostra città. Quando le amministrazioni capiranno che la vera attrazione turistica, la vera calamita per i visitatori è la tutela paesaggistica, probabilmente avremo già perso la Partita.