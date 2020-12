Rapallo: porto, Carannante chiede la collaborazione a Pd e 5 Stelle

Da Andrea Carannante, Comitato difendi Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Difendi Rapallo, nato alcuni mesi fa con lo scopo di vigilare sulla ricostruzione del porto di Rapallo e intervenire qualora fosse necessario attraverso le istanze previste dalla legge. Chiede pubblicamente e formalmente ai Consiglieri Comunali di opposizione di poter acquisire tutti gli atti pubblicati e depositati al Comune di Rapallo ad oggi, dopo l’ultimo Consiglio Comunale.

Tale richiesta per visionare e fare visionare agli esperti che hanno aderito e dato disponibilità al suddetto Comitato per difendere e tutelare la città di Rapallo, i suoi residenti e gli ospiti.

Certi in una collaborazione attendiamo al più presto un sicuro riscontro, affinchè le osservazioni e gli interventi legali non giungano in ritardo rispetto ad un possibile nuovo intervento edilizio che possa peggiorare la situazione urbanistica e ambientale del Comune di Rapallo.