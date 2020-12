Rapallo: oggi il Corpo Bandistico in concerto online

Da Francesco Angiolani, presidente del Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, riceviamo e pubblichiamo

Oggi alle 16, sulla pagina Facebook del Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, sarà trasmesso un primo video realizzato il giorno 11 dicembre presso il parco di Villa Tigullio. Il consueto giro degli auguri per le vie del centro sarà quindi sostituito da questo evento on line e sarà l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un felice 2021 da parte di tutti i componenti della Vostra Banda. Desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale che ci ha dato a disposizione la bellissima cornice del parco, Luca Pendola per le immagini e tutti voi che ci seguite.