Le ricette di Renzo Bagnasco: i vecchi Natali in Fontanabuona

Descrizione: nella bassa Fontanabuona, alla spalle di Chiavari, la mattina di Natale e solo quella mattina, colazione da “scignôri”: latte e zucchero e poi….. tutti al lavoro per preparare la festa. Il giorno prima digiuno: solo minestra di cavoli neri. Gli uomini a riassettare le stalle perché le bestie erano un tutt’uno con la famiglia quando non vivevano in fondo alla cascina anche per riscaldarla e quindi anche loro dovevano festeggiare e le donne a preparare il pranzo; i figli, se grandicelli, andavano a cacciare un pettirosso che, una volta appeso per tutto l’anno come trofeo, stava a testimoniare che la cacciagione del giorno di Natale si conservava tale e quale per l’intero anno.

Finalmente tutti a tavola; i menù potevano essere leggermente differenti a seconda della tradizione di famiglia e delle possibilità economiche, ma sostanzialmente erano giocati su due varianti. La prima consisteva nel servire ravioli in brodo, maccheroni al sugo di salciccia, sanguinacci e carne lessa (manzo o gallina), pane, vino novello quello che da queste parti è sempre un po’ asprigno e pandolce fatto in casa ma cotto al forno del fornaio. La seconda variante prevedeva invece maccheroni al sugo, bollito misto, torta di bietole o di riso, castagnaccio e focaccia con uvetta. Per tutti alla fine uva locale lasciata “passire” per la ricorrenza. A fine pasto non si puliva per terra perché le briciole cadute permettevano di far Natale anche alle formiche; per un giorno almeno si era tutti buoni. Che rispetto avevano per la natura!! La filastrocca in dialetto, recitata stando ritti su una seggiola, dedicata dal più piccolo al papà, è una usanza antica; più tardi le poesie vennero recitate in italiano frutto dell’unificazione dell’Italia ed arrivò poco prima della letterina fatta trovare ricolma di propositi, sotto il piatto del Capo famiglia che ogni anno stupito, se la ritrovava; era il primo frutto della scuola dell’obbligo.

Buon Natale a tutti.