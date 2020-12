Chiavari: “Ecco ciò che il bilancio regionale non contempla”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale e capogruppo Pd, riceviamo e pubblichiamo

Ciao, sarà un Natale strano, difficile per molti, e inedito per tutti. In attesa del vaccino, in attesa di una ripresa della normalità, alle prese con un bilancio di un anno difficile, di sofferenza e preoccupazione, che non deve far venir meno però la speranza.

Un bilancio, del bilancio

Come anticipato nell’ultima newsletter, la settimana è stata dedicata al bilancio regionale. La sessione di bilancio è un lavoro difficile da raccontare e da comunicare.

Di cui, fuori dalle aule, trapela poco. Eppure è centrale perché il bilancio della Regione vale 5,6 miliardi di euro, in sanità, trasporti, lavoro, scuola, ambiente, formazione, cultura. Si programmano scelte strategiche, si decidono dove indirizzare le risorse. E’ il momento più politico di tutto l’anno.

Ci siamo presentati a quest’appuntamento con molte idee e proposte: 23 emendamenti e 38 ordini del giorno da parte del PD, e altrettanti dal resto delle opposizioni, con cui abbiamo operato in maniera coordinata.

Qui per punti, le proposte che abbiamo presentato.

La nostra idea, come ha detto il relatore di minoranza Enrico Ioculano, è che si trattasse di un bilancio insufficiente rispetto alle sfide che abbiamo di fronte. Sostenere il sistema sanitario, tessere reti per gestire l’impatto sociale della crisi, definire misure di sostegno per i settori più in difficoltà, preparare la ripresa sui settori più importanti, come il turismo, costruire strategie di lungo periodo, a partire dal tema della sostenibilità ambientale, e prepararsi alla sfida del Recovery Fund, con una attenzione più forte alle disuguglianze e alle marginalità.

Di tutto questo nel bilancio della Giunta Toti, non c’è traccia, purtroppo.

E quindi il nostro lavoro è stato quello di provare ad inserire alcuni di questi elementi, pur di fronte ad un atteggiamento arrogante di buona parte della Giunta Regionale, che non ha voluto modificare di una virgola gli impegni di spesa, dicendo nei fatti di no alle maggiori risorse per gli anziani, al fondo per la povertà alimentare, a stanziare più risorse per la pulizia dei fiumi e la prevenzione, ad esempio. Un atteggiamento difensivo, di chi, in carenza di idee, si protegge dietro alla forza dei numeri in aula. E vota senza fiatare, come la nuova riforma dei parchi fatta passare nelle pieghe del bilancio o un nuovo piano casa pasticciato.

Ma nonostante quest’atteggiamento e queste criticità, il lavoro di questi giorni ha portato dei risultati. Uno dei temi principale delle sfide che avremo di fronte riguarda l’ambiente. Un aspetto che Toti pareva non avere capito neppure questa volta, evidentemente. Ma nonostante ciò, è stato approvato il mio emendamento sul Patto per il Lavoro e per il Clima – un nuovo strumento di programmazione dei fondi comunitari e regionali, partecipato, che tenga insieme ambiente e lavoro, su cui lavorare nei prossimi mesi.

Sul territorio, inoltre, è stata data anche la garanzia di 17 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni per i comuni sotto i 5000 abitanti, con un utilizzo più mirato del Fondo Strategico Regionale.

Si è confermato, per il terzo anno di fila, lo stanziamento di 500mila euro per il recupero dei beni confiscati alla mafia, con un ordine del giorno firmato assieme al neo presidente della Commissione Antimafia Roberto Centi.

Sul fronte della sanità abbiamo ottenuto l’impegno ad un rafforzamento dei centri tampone su tutto il territorio regionale e di incentivare le misure di “terapie intensive aperte” e “stanze degli abbracci”.

Abbiamo aperto anche la strada ad un rafforzamento delle misure di sostegno economico per i tirocini. E l’idea di un Piano Strategico per il Turismo per il post Covid, per avere una strategia integrata di ripensamento dell’offerta, nel mondo cambiato dall’emergenza pandemica. E azioni integrate per l’impiantistica sportiva, anche in vista di Genova 2024 città dello Sport.

Nel complesso, abbiamo provato a segnare in questo bilancio alcune linee di lavoro anche per il futuro: equità, solidarietà, sostenibilità. Perché pensiamo sia la strada giusta su cui operare nel futuro.

Un augurio di un Sereno Natale a tutti voi.