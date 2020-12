Nel tardo pomeriggio, un camion si è inclinato a Zoagli in via dei Tessitori. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo e di Genova intervenuti con una speciale autogrù che ha dovuto aprirsi il traffico a suon di sirena in un traffico ovunque caotico. Il lavoro di raddrizzamento è stato complesso; il traffico chiuso. Sul posto anche i carabinieri.