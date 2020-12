Vigilia zona rossa: code, traffico in tilt, capannelli

Traffico caotico e code, caroselli alla ricerca di uno stallo libero; posteggi in doppia fila, sui marciapiedi e nelle zone merci; furgoni per le consegne lasciati in mezzo alla carreggiata. Code davanti a supermercati, pescherie, macellerie, negozi di pasta fresca, rosticcerie, pasticcerie, tabaccherie. Davanti ad alcuni bar le code diventano capannelli (assembramenti sarebbe esagerato). Va detto che il rispetto della mascherina è osservato ovunque.

La corsa agli acquisti alimentari, concentrata nella giornata odierna, anche se molti negozi saranno aperti anche domani ed alcuni la mattina di Natale causerà evitabili contagi?