Sori: festa a sorpresa per la pediatra Elisabetta Facchiano

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

La dottoressa Elisabetta Facchiano è sempre stata il punto di riferimento di moltissime madri della zona. C’è chi l’ha avuta come pediatra quando era bambina e poi, cresciuta, come medico dei figli. Assai stimata ed apprezzata non solo sotto il profilo della preparazione professionale, ma anche per la grande disponibilità e carica umanitaria, dal 1° gennaio, con gran sconforto di tutti, andrà in pensione.

Per dimostrarle il grande affetto un gruppo di mamme ha lanciato l’idea di organizzare un saluto a sorpresa nello studio medico di Sori. Sorpresa riuscitissima, perché quando ha aperto la porta è rimasta esterrefatta ed emozionata. Ad accoglierla il sindaco Mario Reffo con un bellissimo mazzo di rose, tanti palloncini rosa ed azzurri a fare da scenografia. Ma non solo: una targa, diversi regali scelti con la complicità dei figli ed una scatola con lettere e disegni di bambini e mamme per dirle “grazie”.

Le adesioni all’iniziativa sono state molte e quindi le organizzatrici insieme alla dottoressa hanno deciso di devolvere la cifra raccolta in più alla Croce Rossa di Sori.

Foto e video saranno pubblicati sulle pagine Facebook di https://www.facebook.com/chiara.farsaci e https://www.facebook.com/LaMimosaCreazioni.Sori/