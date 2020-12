Sestri: polizia urbana, cambio di guardia al vertice

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

La seduta della Giunta Comunale di Sestri Levante di oggi si è aperta con un importante passaggio di consegne.

Oggi è infatti l’ultimo giorno di servizio di Rosi Ferrando, che da domani sarà in pensione: al suo posto, quale Comandante della Polizia Municipale di Sestri Levante, ci sarà Federica Genovese.

Da tutta la Giunta parole di stima e ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi anni per Rosi Ferrando e complimenti e auguri di buon lavoro per Federica Genovese che già in questi difficili mesi si è distinta per la sua professionalità come vice comandante.