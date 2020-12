Materiale disperso da un tir in A-12 nel tratto tra Sestri Levante e Recco, direzione Genova; è in corso il recupero, ma si registrano rallentamenti, code e si richiede ai conducenti la massima attenzione. Allagamenti per la pioggia si sono registrati tra Recco e Nervi e all’allacciamento tra la A-12 e la A-7.