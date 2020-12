Sestri: “Concessioni demaniali, per Ghio problema non urgente”

Da Giancarlo Stagnaro, consigliere comunale e capogruppo di “Giovanni Toti Liguria”, riceviamo e pubblichiamo

Tra una settimana saremo senza spiagge. Per il sindaco “non c’è fretta”.

Pensavamo di aver visto tutto. Eravamo pronti a vederci bocciare l’ordine del giorno da una maggioranza che, per gelosia, ne avrebbe presentato uno simile, ma griffato Pd.

Non potevamo pensare che non venisse nemmeno messo in discussione perché giudicato “non urgente”.

Il 31 dicembre è l’ultimo giorno utile per risolvere la questione delle concessioni demaniali in scadenza, prima non ci saranno altre sedute. Ma per il sindaco non c’è fretta.

La scusa con la quale è stato respinta la richiesta d’urgenza è che un gruppo di Comuni starebbe lavorando sul tema. Peccato che l’incontro ci fosse stato prima del consiglio e che il sindaco non abbia riferito nulla perché ancora nulla era emerso.

Nulla se non la cocciutaggine di chi si ostina a cercare una soluzione diversa per non applicare la legge e per non dare agli imprenditori sestresi le stesse condizioni che hanno tutti i loro colleghi che hanno già la concessione al 2033.

Non lo hanno detto forse perché proprio ieri, mentre discutevano tra loro, i sindaci che non vogliono applicare la legge sono stati nuovamente smentiti dall’ennesima sentenza. Il Tar della Puglia ha sospeso la validità di una delibera del Comune di Lecce che aveva rilasciato ai concessionari un’estensione per soli tre anni, contro i 15 imposti dalla legge (Sestri vorrebbe darne solo uno!!!). I sindaci – glielo ha ripetuto l’unica magistratura competente in materia – non possono permettersi di cambiare la legge o di riscriverla a loro piacimento ma devono solo applicarla.

Sembra impossibile doverlo ripetere a Valentina Ghio: lei non è il legislatore italiano, lei deve rispettare la legge e le sentenze. E si rifiuta di farlo.