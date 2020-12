‘Santa’: la Croce Rossa ringrazia Recco e Camogli

Dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Santa Margherita Ligure Odv riceviamo e pubblichiamo

La Croce Rossa Italiana Comitato di Santa Margherita Ligure -Odv di Camogli Recco, ringrazia la cittadinanza per il generoso contributo alla Raccolta Alimentare che ha integrato i viveri della Comunità Europea e ci ha permesso, in questo periodo di emergenza alimentare, di aiutare n. 289 famiglie.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Camogli nella figura dell’Assistente Sociale dott.ssa Ceravolo e delle sue collaboratrici che ci ha aiutato ad individuare le famiglie in difficoltà.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Recco per la collaborazione. I nostri ringraziamenti alla Protezione Civile e alle Assistenti Domiciliari che ci hanno affiancato in tutti questi mesi nella distribuzione dei pacchi alimentari. Ringraziamo il Rotary Club di Portofino per la generosa donazione. Ringraziamo la direzione e i dipendenti del Supermercato Doro che gentilmente hanno collaborato mettendo a disposizione giornalmente un carrello per la raccolta. I nostri ringraziamenti anche al Responsabile del Supermercato Gulliver.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un migliore 2021.