‘Santa’: in un giorno vendute tutte le 50 copie del volume “Haiku in zeneize”

Nella giornata di ieri, martedì 22 dicembre, sono subito andate tutte

esaurite le 50 copie del volume “Haiku in zeneize” di Benedetto

Mortola e del Gruppo di scrittura creativa “In punta di Penna”, curato

da Maria Marchetti, edito dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa

Margherita Ligure.

Le copie sono state messe in vendita per raccogliere fondi da

destinare all’Unione Italiana Ciechi. La somma raccolta è pari a 400

euro.