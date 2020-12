Ruta: chiesa inagibile, decisione accolta con favore

Chiesa di San Michele Arcangelo di Ruta inagibile per infiltrazioni di acqua in più punti del tetto. La notizia pubblicata ieri da Levante News ha fatto in breve il giro del Vicariato. La decisione assunta dal parroco don Davide Casanova è stata accolta con favore. Non solo per evitare di esporre i fedeli a un rischio; si pensa che la chiusura possa accelerare le pratiche per dar via ai lavori e soprattutto sollecitare i contributi della Curia e gli stessi parrocchiani a partecipare alla riparazione di una situazione che si conosceva da tempo, ma a cui nessuno aveva messo mano.

C’è anche chi si spinge oltre: “Se la curia non coprirà la spesa necessaria, si potrebbe trasformare il cinema, ormai dismesso, in posti auto da affittare; i proventi potrebbero servire a risanare anche questo locale”.

Intanto le Messe prefestive del 24 dicembre alle 17 verranno celebrate alla chiesa Millenaria. La Messa del 24 alle 20 e del 25 alle 11.15 nella Sala cinema San Giuseppe.